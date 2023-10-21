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Срна оценил дебютную победу во главе Шахтера

Хорват отлично дебютировал в УПЛ.
Сегодня, 19:42
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк

Исполняющий обязанности главного тренера Шахтера Дарио Срна прокомментировал победу над ЛНЗ (3:0).

По словам специалиста, он рад, что игроки показали "шахтерскую" игру.

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"Трудная игра. Как обычно после сборных. Не могу сказать, что самая лучшая игра Шахтера. Но я вижу и чувствую, что это уже по-другому. Все созданные моменты были "шахтерскими". Поэтому эта победа очень важна для ребят, уверенности. Мы вернулись туда, где должны быть – забивать много голов, создавать моменты. С другой стороны, есть еще над чем работать. Будем анализировать.

Я поздравил ребят. Для меня эти три дня были эмоциональными и душевными. Они показали во многих моментах, что умеют играть в "шахтерский" футбол через пас. Нас радует, что мы к этому возвращаемся. Хочу сказать спасибо за доверие президенту, гендиректору, болельщикам. Но это только начало. Хочу сказать одно – горжусь быть тренером такой команды, как наша. Хоть 3, хоть 7 дней.

Удовлетворен ли я на 100%? Нет. Были моменты, где стояли далеко, не прессинговали. Угловые – болезненная тема. Однако рад, что в атаке было много моментов", - отметил Срна в интервью MEGOGO.

Ранее Ахметов оценил назначение Срны на пост тренера Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарио Срна

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Шахтер - ЛНЗ 3:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Шахтер - ЛНЗ 3:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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