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Ахметов встретился с новым главным тренером Шахтера

Президент "горняков" поблагодарил Марино Пушича за то, что тот не побоялся приехать в Украину.
Сегодня, 19:31
Ринат Ахметов и Марино Пушич / shakhtar.com
Ринат Ахметов и Марино Пушич / shakhtar.com

Сегодня, 29 октября, в Киеве президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов встретился с главным тренером команды Марино Пушичем.

Во время встречи, где также присутствовали спортивный директор "горняков" Дарио Срна и ассистент Пушича Марио Станич, обсуждалось будущее и нынешнее команды.

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Ахметов поблагодарил боснийского специалиста за то, что он не побоялся приехать в Украину и подарил ему футболку с номером 38 в честь того, что Пушич стал 38-ым тренером в истории клуба.

"Я очень вам благодарен, что сегодня вы здесь, что вами руководил не страх перед приездом в Украину, а огромное желание сделать украинскую команду сильнее, сделать все, чтобы радовать украинских болельщиков, болельщиков донецкого Шахтера красивой, яркой атакующей игрой", - заявил Ахметов, обращаясь к 52-летнему специалисту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Ринат Ахметов Марино Пушич

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