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Пушич: Всегда приятно побеждать в важной игре, в дерби

Босниец высказался о триумфе в поединке с Динамо.
Сегодня, 00:38
Марино Пушич / shakhtar.com
Марино Пушич / shakhtar.com

Главный тренер донецкого Шахтера Марино Пушич поделился мыслями о победе над Динамо со счетом 0:1.

Боснийский специалист отметил, что побеждать всегда приятно, а в важных матчах особенно.

"Начнем с того, что всегда приятно побеждать, особенно в важной игре, в дерби. Это много значит, это замечательный результат.

Я считаю, мы заслужили эту победу: владели инициативой большую часть времени, хорошо играли до последней трети в первом тайме, где нам немного не хватало качественных безопасных передач.

Но в целом, когда я подвожу итоги этой встречи, могу сказать, что соперник также имел возможности, однако мы доминировали в игре из-за владения мячом и хорошей организации. Они получили две возможности, когда у нас было на одного игрока меньше. Это была немного напряженная ситуация, но, подводя общий итог, я думаю, мы заслужили победу и играли достаточно хорошо", - заявил Пушич.

Также Марино высказался о кадровой ситуации в клубе.

"Азаров получил повреждение, завтра увидим, насколько оно серьезное и сколько времени уйдет на восстановление, надеюсь, что немного. Его заменил Ракицкий, а Матвиенко сыграл на левом фланге обороны - они оба хорошо поработали.

Бондаренко травмирован. Вчера мы пытались подготовить его к этой игре, но риск был слишком велик, поэтому решили не включать его в стартовый состав. Надеемся, он будет отсутствовать непродолжительное время, потому что это очень хороший и важный игрок для нас".

Напомним, ранее Пушич высказался об отставке Луческу, которая случилась после поединка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Марино Пушич

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