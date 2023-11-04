"Ниже опускаться не имеете права": Шовковский обратился к игрокам Динамо

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Александр Шовковский дал наставление своим подопечным.

Специалист попросил поблагодарить Луческу, а также заявил о требованиях.

Читай также: "Суркис разозлился на меня": Луческу - о своем уходе из Динамо

"За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры. И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться, а, наоборот, стремиться его повышать.

Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт. А добился он многого в своей жизни и карьере. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз поблагодарили Мистера за проделанную работу", - отметил Шовковский.

Напомним, что на данный момент киевская команда занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав в десяти сыгранных матчах 16 очков.

Ранее сообщалось, что Шовковский заменил Луческу, который покинул свой пост.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!