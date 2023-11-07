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"Скоро увидите меня на поле": Нападающий Шахтера рассказал, как проходит восстановление после травмы

Лассина Траоре пребывал в лазарете "горняков" с августа.
Сегодня, 14:35
Лассина Траоре / ФК Шахтер Донецк
Лассина Траоре / ФК Шахтер Донецк

Нападающий Шахтера Лассина Траоре рассказал о том, как проходит его восстановление после тяжелой травмы.

Форвард отсутствовал с конца августа, когда ему диагностировали отрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра и прооперировали.

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"Все в порядке, чувствую себя хорошо. Прогрессирую каждый день. С нетерпением жду, когда смогу присоединиться к команде.

Как проходило восстановление? Очень тяжело, ведь я был один в Киеве, а потом в Амстердаме. Пока я с командой, хорошо провожу время и жду, когда смогу играть.

Чувствую себя мотивированным, ведь когда ты не на поле, то всегда хочешь вернуться и больше работать для этого. Стремлюсь снова играть.

Когда вы увидите меня на поле? Уже скоро. Все зависит от моего тела, от того, что мне разрешит делать врач. Но могу сказать, что скоро", - приводит слова Траоре официальный сайт Шахтера.

Ранее была названа сумма, за которую Шахтер может отпустить Георгия Судакова в Ювентус.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Лассина Траоре

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