iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вице-президент Ворсклы готовит революционные изменения в украинcком футболе

Олег Лысак хочет создать чемпионат U-23.
Сегодня, 09:56
Олег Лысак / vorskla.com.ua
Олег Лысак / vorskla.com.ua

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак признался, что работает над революционными изменениями в украинском футболе.

Функционер заявил, что уже с понедельника будет писать письма с предложением создать чемпионат между командами U-23.

"Наш футбол катится в пропасть. Я с понедельника буду писать письма, чтобы создать чемпионат U-23. Как раньше, не получится - потому что если делать отдельные команды U-19 и U-21, то затратная часть клубов за сезон вырастет минимум до 400 тысяч долларов или евро. 

Нам нужно принять решение по созданию U-23, а после этого сезон играть U-18, чтобы команды U-19 имели возможность играть в Юношеской лиге УЕФА. Я имею в виду, что нам нужно сделать продолжение детско-юношеских школ не до U-17, а до U-18, а следующая команда будет U-23", - приводит слова Лысака Украинский футбол.

Также это принесет большую пользу и самим клубам, они смогут, например, использовать свои команды U-23 для восстановления игроков первой команды. А если поставить матчи на следующий день после матчей основной команды, то там смогут сыграть игроки U-19 и основной команды, которые не были задействованы в матчах этого тура.

Ранее, напомним, сообщалось, что четыре клуба не поддержали созыв конгресса УАФ, который должен будет убрать Павелко с поста президента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла олег лысак

Статьи по теме

УПЛ: Динамо победило Кривбасс, ЛНЗ обыграл Зарю, Черноморец встретится с Рухом, а Шахтер - с Днепром-1 УПЛ: Динамо победило Кривбасс, ЛНЗ обыграл Зарю, Черноморец встретится с Рухом, а Шахтер - с Днепром-1
Ворскла минимально одолела Оболонь и прервала свою серию без побед Ворскла минимально одолела Оболонь и прервала свою серию без побед
Ворскла в драматичной концовке не смогла вырвать победу над Минаем Ворскла в драматичной концовке не смогла вырвать победу над Минаем
Минай - Ворскла: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Минай - Ворскла: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 112:28
Леклер: Если бы не машина безопасности, победа бы досталась нам
Другие страны11:58
"На стадионе д*рьмо вытекает прямо в душ": Санчес раскритиковал условия в сборной Чили
Евро-202411:45
Украина - Италия: онлайн-трансляция пресс-конференций Реброва и Спаллетти
Европа11:37
Новичок сборной Франции больше не сыграет в этом году
Формула 111:21
Ред Булл побил рекорд Мерседес по количеству командных побед за сезон
Европа11:00
Мбаппе установил еще один рекорд сборной Франции
Европа10:31
"Не менятся только идиоты": Мбаппе рассказал о влиянии капитанской повязки
Формула 109:59
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Украина09:56
Вице-президент Ворсклы готовит революционные изменения в украинcком футболе
Формула 109:55
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK