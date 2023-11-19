Вице-президент Ворсклы готовит революционные изменения в украинcком футболе

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак признался, что работает над революционными изменениями в украинском футболе.

Функционер заявил, что уже с понедельника будет писать письма с предложением создать чемпионат между командами U-23.

"Наш футбол катится в пропасть. Я с понедельника буду писать письма, чтобы создать чемпионат U-23. Как раньше, не получится - потому что если делать отдельные команды U-19 и U-21, то затратная часть клубов за сезон вырастет минимум до 400 тысяч долларов или евро.

Нам нужно принять решение по созданию U-23, а после этого сезон играть U-18, чтобы команды U-19 имели возможность играть в Юношеской лиге УЕФА. Я имею в виду, что нам нужно сделать продолжение детско-юношеских школ не до U-17, а до U-18, а следующая команда будет U-23", - приводит слова Лысака Украинский футбол.

Также это принесет большую пользу и самим клубам, они смогут, например, использовать свои команды U-23 для восстановления игроков первой команды. А если поставить матчи на следующий день после матчей основной команды, то там смогут сыграть игроки U-19 и основной команды, которые не были задействованы в матчах этого тура.

Ранее, напомним, сообщалось, что четыре клуба не поддержали созыв конгресса УАФ, который должен будет убрать Павелко с поста президента.

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