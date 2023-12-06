Алиев на украинском языке поздравил с днем ВСУ

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев, который сейчас служит в ВСУ, поздравил с днем Вооруженных сил Украины.

Александр записал поздравление на украинском языке и опубликовал в Instagram.

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"Всем добрый день. Хочу поздравить ребят, причастных к этому празднику. С днем Вооруженных Сил Украины.

Хочу пожелать в первую очередь крепкого здоровья. И победа будет за Украиной. Слава ВСУ, слава Украине", - сказал Алиев.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Мариуполя, Торпедо и Стали погиб на войне.

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