Ависпа Фукуока - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча 18.12.2023
В понедельник, 18 декабря, Шахтер проведет благотворительный товарищеский матч с японской командой Ависпа Фукуока.
Будущий соперник "горняков" в нынешнем сезоне занял рекордное для себя седьмое место в чемпионате Японии, дошел до полуфинала Кубка Императора и стал обладателем первого в своей истории трофея - Кубка Джей-лиги.
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Матч будет сыгран в Токио на Японском национальном стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 12:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Ависпа Фукуока - Шахтер
Трансляция благотворительного поединка Ависпа Фукуока - Шахтер будет доступна в этой новости 18 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 12:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканале Суспільне Спорт и официальном YouTube-канале Шахтера.
Напомним, что сегодня Шахтер также узнает соперника в плей-офф раунде Лиги Европы. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки этой стадии еврокубка.
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