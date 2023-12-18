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Ависпа Фукуока - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча 18.12.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция товарищеского поединка между японским и украинским клубами.
Сегодня, 11:50
Ависпа Фукуока - Шахтер: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк
Ависпа Фукуока - Шахтер: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 18 декабря, Шахтер проведет благотворительный товарищеский матч с японской командой Ависпа Фукуока.

Будущий соперник "горняков" в нынешнем сезоне занял рекордное для себя седьмое место в чемпионате Японии, дошел до полуфинала Кубка Императора и стал обладателем первого в своей истории трофея - Кубка Джей-лиги.

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Матч будет сыгран в Токио на Японском национальном стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ависпа Фукуока - Шахтер

Трансляция благотворительного поединка Ависпа Фукуока - Шахтер будет доступна в этой новости 18 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 12:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале Суспільне Спорт и официальном YouTube-канале Шахтера.

Напомним, что сегодня Шахтер также узнает соперника в плей-офф раунде Лиги Европы. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки этой стадии еврокубка.

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