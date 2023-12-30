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"Моя гордость": Жена Судакова поздравила Георгия с очередным достижением

Хавбек стал игроком года по версии фанатов Шахтера.
Сегодня, 17:00
Георгий и Елизавета Судаковы / Instagram
Георгий и Елизавета Судаковы / Instagram

Донецкий Шахтер подвел итоги зрительского голосования, определившего обладателя звания игрока года по версии фанатов. Победу в данной номинации получил украинский хавбек Георгий Судаков.

Мимо триумфа своего мужа, как это обычно и бывает, не смогла пройти возлюбленная Георгия Елизавета Судакова.

Девушка отметила успех футболиста в своей Instagram Stories.

"Моя гордость", - написала Елизавета.

Напомним, ранее сообщалось, что один из итальянских клубов сделал официальное предложение Шахтеру по Судакову.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков Елизавета Судакова

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