"Моя гордость": Жена Судакова поздравила Георгия с очередным достижением

Хавбек стал игроком года по версии фанатов Шахтера.

Донецкий Шахтер подвел итоги зрительского голосования, определившего обладателя звания игрока года по версии фанатов. Победу в данной номинации получил украинский хавбек Георгий Судаков.

Мимо триумфа своего мужа, как это обычно и бывает, не смогла пройти возлюбленная Георгия Елизавета Судакова.

Девушка отметила успех футболиста в своей Instagram Stories.

"Моя гордость", - написала Елизавета.

Напомним, ранее сообщалось, что один из итальянских клубов сделал официальное предложение Шахтеру по Судакову.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!