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"Ты был настоящим воином": Алиев отреагировал на смерть воспитанника Динамо

Александр почтил память Сергея Рожка.
Сегодня, 10:36
Александр Алиев
Александр Алиев

Бывший футболист Динамо Александр Алиев высказался о смерти воспитанника столичного клуба Сергея Рожка.

"Серега, мне не вериться, ты был очень хорошим опорником и настоящим воином. Царство тебе небесное, спи спокойно", - написал Александр.

За основную команду Динамо не успел провести ни одного матча, но поиграл за симферопольскую Таврию, Закарпатье, Кривбасс, Черноморец и ряд других клубов. В УПЛ вышел на поле в 63 поединках.

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Последним клубом Рожка стал аматорский Штурм Ивановка, который он покинул в июле прошлого года.

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