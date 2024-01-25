"Ты был настоящим воином": Алиев отреагировал на смерть воспитанника Динамо

Бывший футболист Динамо Александр Алиев высказался о смерти воспитанника столичного клуба Сергея Рожка.

"Серега, мне не вериться, ты был очень хорошим опорником и настоящим воином. Царство тебе небесное, спи спокойно", - написал Александр.

За основную команду Динамо не успел провести ни одного матча, но поиграл за симферопольскую Таврию, Закарпатье, Кривбасс, Черноморец и ряд других клубов. В УПЛ вышел на поле в 63 поединках.

Читай также: Отец футболиста Шахтера U-19 погиб на войне с россией

Последним клубом Рожка стал аматорский Штурм Ивановка, который он покинул в июле прошлого года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!