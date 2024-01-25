"Супергерой и лучший футболист в истории": Ризнык принял участие в забавном шоу Шахтера

Донецкий Шахтер продолжает подготовку ко второй части сезона, где команда сыграет в плей-офф Лиги Европы и продолжит бороться за чемпионство в УПЛ.

Пресс-служба "горняков" опубликовала развлекательный контент со сборов. Задача Дмитрия Ризныка состояла в том, что он должен был давать неправильные ответы.

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Украинец упомянул свою жену, изменил себе имя и даже "вручил" звание лучшего футболиста в истории.

Ранее сообщалось, что звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику.

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