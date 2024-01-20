Гуччи, Феррари и Белла Эсмеральда: Криштиану Роналду поделился странным постом в Instagam
Португалец выглядел весьма эпатажно.
Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.
Футболист добавил фотографию с младшей дочерью Беллой Эсмеральдой.
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Криштиану был одет в костюм Gucci. Он лаконично подписал карусель фото двумя цветными эмодзи в виде сердечек.
На втором фото Роналду предстал возле авто Ferrari.
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