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Футбол

Гуччи, Феррари и Белла Эсмеральда: Криштиану Роналду поделился странным постом в Instagam

Португалец выглядел весьма эпатажно.
Сегодня, 10:57
Криштиану с дочерью / instagram.com/cristiano
Криштиану с дочерью / instagram.com/cristiano

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.

Футболист добавил фотографию с младшей дочерью Беллой Эсмеральдой.

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Криштиану был одет в костюм Gucci. Он лаконично подписал карусель фото двумя цветными эмодзи в виде сердечек.

На втором фото Роналду предстал возле авто Ferrari.

Ранее звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику.

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