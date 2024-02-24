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Судаков подтвердил интерес со стороны Ювентуса и Наполи

Украинец готов к переезду в Европу.
Сегодня, 11:56
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков высказался о возможном уходе из клуба. По словам украинца, несколько европейскиих грандов пытались подписать его.

"Были предложения от Ювентуса и Наполи. Другие клубы тоже проявляли интерес, но только эти две команды сделали конкретные предложения.

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Мудрик, Зинченко, Малиновский и Трубин говорят, что уровень футбола в их чемпионатах совсем другой. Скорость, темп, качество игры и уровень мышления – все на высшем уровне. Невозможно сравнивать чемпионат Украины с их лигами.

Если вы хотите прогрессировать как футболист, вам нужно переходить в одну из топ-5 лиг. При этом Шахтер формирует очень сильную команду, стремящуюся не только выступать в еврокубках, но и достигать положительных результатов там.

Я чувствую себя комфортно с мячом и предпочитаю играть в атакующий футбол. Мне не очень нравится играть с большим количеством единоборства и без мяча, но я понимаю, что это неотделимая часть футбола, и я готов развивать эти аспекты своей игры в нужное время", - приводит слова Георгия BBC.

Ранее сообщалось, что хавбек Шахтера стал приоритетной целью для английских грандов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков

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