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Экс-игрок Полесья присоединился к Черноморцу

Владислав Огиря заключил контракт с одесским клубом.
Сегодня, 10:39
Владислав Огиря / ФК Полесье
Владислав Огиря / ФК Полесье

Черноморец объявил о подписании опытного украинского полузащитника Владислава Огири.

33-летний футболист пополнил состав одесской команды в статусе свободного агента. Срок действия контракта с игроком не называется, но, по данным Transfermarkt, трудовой договор рассчитан до 30 июня 2024 года.

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В составе "моряков" хавбек будет выступать под 37-м номером, сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущим клубом Огири было Полесье, которое он покинул в начале марта. В нынешнем сезоне полузащитник провел за житомирскую команду 14 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

За свою карьеру Огиря также выступал за Зарю, Арсенал Белая Церковь, Олимпик, Александрию, Десну и казахстанский Иртыш.

Ранее сообщалось, что матч украинской Премьер-лиги Черноморец - Верес пройдет без зрителей после отмены разрешения о допуске зрителей на стадион.

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