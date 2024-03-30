Швед: Кто забил - это не так важно

Герой матча Оболонь - Шахтер Марьян Швед прокомментировал итоги поединка.

Напомним, хавбек "горняков" сделал 1+1 и помог своей команде заработать важные очки.

Игрок признался, что очень рад, что сумел отличиться результативными действиями, хотя, конечно, три очка для команды - гораздо важнее. Также Марьян прокомментировал эпизод с красной карточкой.

"Главное, что команда победила. Мы очень хорошо готовились к этому матчу. Главное - это 3 очка для команды, мы идем к своей цели. А кто забил - это не так важно. Хотя для меня это важно. Я забил два и отдал - я рад.

Я пробросил игрока, будто уже второго пробрасывал, а он мне сзади по галику дал. Я считаю, что это красная карточка. Что касается болевых ощущений, то хорошо, что у меня галик был затеймпирован, потому что были проблемы с ним. Поэтому повезло, все нормально, просто удар", - приводит слова Шведа УПЛ ТБ.

С расписанием и результатами матчей УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!