Ракицкий и Эгиналду вернулись к тренировкам в общей группе Шахтера

Оба игрока восстановились после травм.

Тренерский штаб Шахтера в ближайших матчах сможет рассчитывать на защитника Ярослава Ракицкого и вингера Эгиналду.

Как сообщает официальный сайт "горняков", игроки восстановились после повреждений и вернулись к тренировкам в общей группе.

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Оба футболиста вместе с командой готовились к перенесенному матчу украинской Премьер-лиги против Зари, который состоится в четверг, 18 апреля.

Отметим, что Ракицкий в этом сезоне провел за Шахтер 15 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей. На счету Эгиналду два забитых мяча и два ассиста в 15 поединках.

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