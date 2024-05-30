Форвард Шахтера принял участие в уличной викторине, выиграв денежное вознаграждение

Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан стал героем уличного опроса в Житомире.

Уроженец этого города 23-летний футболист принял участие в викторине от своего земляка блогера и волонтера Артема Сохацкого.

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Сикан рассказал, что его любимым автомобилем является Роллс-Ройс, после чего ему было предложено за вознаграждение угадать другие марки.

Со своей задачей нападающий Шахтера полностью справился, получив 500 гривен. Выигранные средства игрок задонатил на ВСУ.

Ранее сообщалось, что блогерша озадачила полузащитника Шахтера Георгия Судакова элементарной загадкой.

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