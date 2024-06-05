Степаненко: Рады, что подарили Реброву результат, а не галстук

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал итоги матча против сборной Германии.

Напомним, наша сборная сумела удержать безголевую ничью против Бундестим.

Степаненко считает, что команда показала отличный результат, который и преподнесла в качестве подарка Сергею Реброву. Однако также Тарас отметил, что Германия стала намного сильнее.

"Тяжелый матч, ведь мы играли с очень сильной командой. Она контролировала мяч, создавала моменты. Мы же играли на контратаках, и у нас также была пара хороших шансов. Считаю, что мы выстояли, хорошо сыграли в обороне. С такой командой ничья - хороший результат. Тем более был день рождения главного тренера, и мы рады, что подарили ему результат, а не галстук.

Сейчас Германия более организованная, дисциплинированная команда, чем год назад. Когда мы тогда с ними играли, у них были открытые свободные зоны, куда можно было забегать. Сейчас против них очень трудно выходить в контратаки, потому что они перекрывают зоны, внимательно играют. Поэтому контратак у нас было немного, хотя они получались острыми. Можно точно сказать, что Германия стала сильнее, чем год назад", - приводит слова Степаненко УАФ.

Ранее также подобное мнение выразил и сам Сергей Ребров.

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