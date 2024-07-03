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Шахтер подтвердил участие пяти своих игроков в Олимпиаде

Донецкий клуб отпустит ряд своих футболистов в олимпийскую сборную на Игры-2024 в Париже.
Сегодня, 12:50
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Шахтер подтвердил, что пять футболистов донецкого клуба отправятся в составе олимпийской сборной Украины на Игры-2024 в Париже.

Об этом "горняки" сообщили на своем официальном сайте.

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Шахтер отпустит в олимпийскую сборную своего новичка Кирилла Фесюна, полузащитников Дмитрия Крыськива, Кирилла Сигеева и Олега Очеретько, а также нападающего Даниила Сикана, которые получили вызовы в команду от главного тренера Руслана Ротаня.

Напомним, что на футбольном турнире Олимпиады сборная Украины попала в группу с Ираком, Марокко и Аргентиной. На турнире "сине-желтые" стартуют 24 июля матчем против азиатской команды.

Ранее сообщалось, что Полесье отказалось отпускать своего футболиста на Олимпиаду-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры шахтер Олимпиада-2024 Олимпийская сборная Украины Даниил Сикан

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