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В аdidas рассказали, какой будет новая форма сборной Украины: Мы хотим показать единство

Пока национальная команда играет в стандартной форме.
Сегодня, 12:55
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Adidas выпустил новую форму сборной Украины, но в компании пообещали в ближайшем будущем сделать уникальную экипировку для "сине-желтых":

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"Для нас имеет значение мнение болельщиков (по форме). Мы читаем и слушаем. Уже сейчас лучшие наши дизайнеры в Украине и мире работают над дизайном для формы на 2025 и 2026 годы. Верим, что форма будет памятной».

Весь дизайн будет связан с историей Украины, мы хотим показать единство страны и спорта, мужество украинцев в это время. Хочется все это показать", - заявил генеральный директор компании adidas в Украине.

Напомним, что национальная команда минимально обыграла команду Грузии в третьем туре группового этапа Лиги наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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