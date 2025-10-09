iSport.ua
"Надеюсь, воспользуемся этим": Тренер Исландии рассказал, чего ждет от матча с Украиной

Наставник соперника оценил состояние украинской национальной команды.
9 октября, 19:32       Автор: Игорь Мищук
Арнар Гуннлаугссон / Getty Images
Арнар Гуннлаугссон / Getty Images

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон высказался о предстоящем матче квалификации чемпионата мира-2026 против Украины.

52-летний исландский специалист отдал должное сопернику, но выразил надежду, что его подопечные сумеют воспользоваться тем, что украинская команда пребывает не в лучшем состоянии.

Читай также: Экс-игрок Колоса и Черноморца – о матче сборной: Надеюсь, Исландия победит

"У сборной Украины много талантливых футболистов, имеющих опыт выступлений против разных команд Европы и мира. У них есть защитник, фамилии которого я не могу произнести, но он очень дорого стоит. Мы уважаем нашего соперника.

Я помню Андрея Шевченко. Он был очень искусным игроком и тренером. Что касается Сергея Реброва, то я не знаю его лично, но слежу за его карьерой, он - талантливый тренер.

Это топ-команда и она выше нас в мировом рейтинге ФИФА. Возможно, матч с Азербайджаном был не слишком удачным, но такое бывает. Надеюсь, мы воспользуемся тем, что Украина находится не в самой лучшей своей форме", - приводит слова исландского тренера официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч Исландия - Украина состоится в пятницу, 10 октября, в Рейкьявике и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT доступен прогноз на матч Исландия - Украина.

