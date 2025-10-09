Ребров упрекнул Динамо в потере Тымчика

Защитник киевского Динамо Александр Тымчик покинул лагерь сборной Украины из-за травмы. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров разочарован действиями медицинской службы чемпиона Украины.

"У него очень большое желание играть за национальную сборную. Он приехал с повреждением – даже мы этого не знали. Он был на замене в Динамо, отыграл с Кристал Пэлас, там получил повреждение, но в Динамо не сделали обследования.

Когда он приехал в сборную – он прошел обследование, мы нашли такую ​​травму и он уехал домой лечиться. Никто, даже мы, ни врач, ни я не знали об этой травме, поэтому мы вызвали Тымчика", – рассказал Ребров.

Украина в очередном туре квалификации к ЧМ-2026 встретится со сборной Исландии. Матч состоится 10 октября. В случае победы "сине-желтые" обойдут островитян в турнирной таблице группы D отбора.

Кстати, ранее Ребров оценил положение сборной Украины перед поединком.

