Украина - Азербайджан: матч отбора к ЧМ-2026 получил арбитра

УЕФА доверил поединок нефартовым австрийцам.
Вчера, 13:49       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

На матч квалификации к Мундиалю-2026 между сборными Украины и Азербайджана 13 октября назначили судейскую бригаду. Поединок рассудит Себастьян Гисхамер, сообщает официальный сайт УЕФА.

Австрийский рефери трижды пересекался с украинскими командами. Только киевское Динамо за судейства Гисхамера победило – Арис из греческих Салоник в Лиге конференций 2023/24. Тем временем криворожский Кривбасс и Украина U-17 потерпели поражения.

Ему помогут лайнсмены Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Четвертый арбитр – Вальтер Альтманн. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать Мануэль Шуттенгрубер и Кристиан-Петру Чокирка.

Напомним, накануне Украина оформила драматическую победу над сборной Исландии.

