"Спасибо команде": Ребров оценил победу над Исландией

Тренер сборной Украины обратился к подопечным после успешного выступления.
Вчера, 17:42       Автор: Игорь Мищук
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров кратко прокомментировал победу над Исландией (5:3) в матче квалификации чемпионата мира-2026.

У себя в Instagram наставник "сине-желтых" поблагодарил игроков за то, что сумели сделать результат в этом поединке.

Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией

"Очень важная победа. Спасибо команде за эту игру, результат и характер. Сосредоточенно двигаемся дальше", - написал Ребров.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Исландия - Украина (3:5).

