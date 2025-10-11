"Спасибо команде": Ребров оценил победу над Исландией

Тренер сборной Украины обратился к подопечным после успешного выступления.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров кратко прокомментировал победу над Исландией (5:3) в матче квалификации чемпионата мира-2026.

У себя в Instagram наставник "сине-желтых" поблагодарил игроков за то, что сумели сделать результат в этом поединке.

"Очень важная победа. Спасибо команде за эту игру, результат и характер. Сосредоточенно двигаемся дальше", - написал Ребров.

