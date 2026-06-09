Бразилия получила оптимистичные новости о Неймаре

Прошёл ключевое МРТ за несколько дней до ЧМ. Результаты – отличные.

Сборная Бразилии получила новости о состоянии здоровья своего звёздного ветерана Неймара. Напомним, что у вингера травма икроножной мышцы.

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) заявила о том, что футболист прошёл МРТ, результаты которого подтвердили положительную динамику восстановления.

Однако в сообщении не было прогнозов относительно возвращения нападающего на поле или его дебюта на чемпионате мира, добавим, что первая игра Бразилии состоится 13 июня против Марокко.

Также в посте сообщили, что Неймар продолжит курс реабилитации и физической подготовки, чтобы успеть набрать оптимальные кондиции к матчам турнира.

🚨 OFFICIAL: Brazilian Federation statement on Neymar Jr conditions.



“Neymar underwent MRI on Monday and tests showed a good evolution in his treatment — within the expected parameters”.



“He will follow the recovery preparation process planned by the medical commission of the… pic.twitter.com/DncM7GVj63 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026

К слову, ранее вингер сборной Бразилии показал новую причёску к ЧМ-2026.

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