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Футбол

Бразилия получила оптимистичные новости о Неймаре

Прошёл ключевое МРТ за несколько дней до ЧМ. Результаты – отличные.
Сегодня, 07:29       Автор: Валентина Чорноштан
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Сборная Бразилии получила новости о состоянии здоровья своего звёздного ветерана Неймара. Напомним, что у вингера травма икроножной мышцы.

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) заявила о том, что футболист прошёл МРТ, результаты которого подтвердили положительную динамику восстановления.

Однако в сообщении не было прогнозов относительно возвращения нападающего на поле или его дебюта на чемпионате мира, добавим, что первая игра Бразилии состоится 13 июня против Марокко.

Также в посте сообщили, что Неймар продолжит курс реабилитации и физической подготовки, чтобы успеть набрать оптимальные кондиции к матчам турнира.

К слову, ранее вингер сборной Бразилии показал новую причёску к ЧМ-2026.

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