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Футбол

Тренер сборной Ирана о том, что команде запретили оставаться в США даже на одну ночь

Сборную депортировали в Мексику.
Сегодня, 13:41       Автор: Валентина Чорноштан
Амир Галенои / Getty Images
Амир Галенои / Getty Images

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои выразил недовольство условиями пребывания команды на ЧМ.

Добавим, что сразу после матча с Новой Зеландией иранцев обязали покинуть США и вернуться на базу в мексиканской Тихуане. Наставник отметил, что команда рассчитывала остаться в Лос-Анджелесе для полноценного восстановления,однако получила распоряжение немедленно  отправляться в аэропорт.

Честно говоря, мы не знаем, почему нас отправляют обратно. Мне это кажется очень странным. Мы должны были приехать за два дня до матча, остаться на ночь, чтобы восстановить силы, и вернуться завтра в обед. Мы понятия не имеем, почему так получилось. Я думаю, что наша команда, пожалуй, самая ущемленная на этом чемпионате мира.

Напомним, что следующий матч Иран проведет 21 июня против Бельгии в Лос-Анджелесе.

Тем временем звезда сборной США развеяла панику по поводу своей травмы, полученной в 1-м туре группового этапа ЧМ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Ирана

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