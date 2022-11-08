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Сборная Австралии огласила заявку на ЧМ-2022

Очередная команда огласила свой состав на мундиаль, который пройдет в Катаре.
Сегодня, 09:23
Сборная Австралии / Getty Images
Сборная Австралии / Getty Images

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу в Катаре.

В преддверии международного турнира сборная Австралии огласила заявку. Всего в список вошло 26 игроков.

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Вашему вниманию заявка сборная Австралии на ЧМ-2022:

  • Вратари: Мэтт Райан (Копенгаген), Дэнни Вукович (Централ Коуст Марринерс), Эндрю Рэдмэйн (Сидней).

  • Защитники: Харри Соутар (Стоук Сити), Милош Дегенек (Коламбус Крю), Бэйли Райт (Сандерленд), Томас Денг (Албирекс Ниигата), Фран Карачич (Брешиа), Натаниэль Аткинсон, Кай Роулс (оба — Хартс), Азиз Бехич (Данди Юнайтед), Джоэл Кинг (Оденсе).

  • Полузащитники: Аарон Муй (Селтик), Джексон Ирвайн (Санкт-Паули), Айдин Хрустич (Верона), Кэмерон Дэвлин (Хартс), Райли Макгри (Миддлсбро), Киану Баккус (Сент Миррен).

  • Нападающие: Джейми Макларен (Мельбурн), Митчелл Дьюк (Фаджано Окаяма), Джейсон Каммингс, Гаранг Куол (оба — Централ Коуст Марринерс), Авер Мабил (Кадис), Мэттью Лэки (Мельбурн), Крэйг Гудвин (Аделаида Юнайтед), Мартин Бойл (Хайберниан).

Отметим, что на стадии группового этапа сборная Австралии сыграет с Данией, Францией и Тунисом.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми оглашенными заявками сборных на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Австралии

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