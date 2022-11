"Мечта сбылась": Грилиш креативно отпраздновал вызов в сборную Англии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил заявку национальной команды на чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

В список футболистов, которые прибудут в расположение "трех львов", попал полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш.

27-летний футболист впервые получит возможность сыграть на чемпионате мира за сборную Англии. Грилиш, не скрывая своих эмоций от вызова, опубликовал несколько постов в социальных сетях.

Сначала Джек опубликовал в Тwitter детские фотографии и видео о себе, показав свой прогресс от маленького мальчика до футболиста сборной.

"Мечта сбылась Я всего лишь мальчишка из Солихалла, который едет на ЧМ с Англией".

Dream come true. I’m just a kid from Solihull who’s going to a World Cup with England. I remember going into school early to watch England vs Brazil in 2002, my first ever World Cup I can remember… to think 20 years later I’d be playing at one blows my mind… pic.twitter.com/6UR5pu8nZ2

После этого Грилиш добавил ретро-фотографию себя, где он был в образе мальчика в солнцезащитных очках и футболке сборной Англии.

"Для меня всегда большая честь надеть футболку сборной Англии. Это привилегия - поехать туда, представляя вас всех, кто смотрит дома. Не могу дождаться встречи. Надеюсь, вместе мы снова сможем заставить всех нас гордиться. Давай, Англия!", - написал Грилиш.

It’s always an honour to pull on the England shirt and it’s a privilege to be going out there representing you all watching back home. Can’t wait to meet up with the boys on Monday. Hopefully together we can make you all proud again. Come on England! ❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/leHOUGpQGJ