iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Мечта сбылась": Грилиш креативно отпраздновал вызов в сборную Англии на ЧМ-2022

Полузащитник получил шанс дебютировать на главном международном турнире.
Сегодня, 12:40
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил заявку национальной команды на чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

В список футболистов, которые прибудут в расположение "трех львов", попал полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш. 

27-летний футболист впервые получит возможность сыграть на чемпионате мира за сборную Англии. Грилиш, не скрывая своих эмоций от вызова, опубликовал несколько постов в социальных сетях.

Сначала Джек опубликовал в Тwitter детские фотографии и видео о себе, показав свой прогресс от маленького мальчика до футболиста сборной. 

"Мечта сбылась Я всего лишь мальчишка из Солихалла, который едет на ЧМ с Англией".

После этого Грилиш добавил ретро-фотографию себя, где он был в образе мальчика в солнцезащитных очках и футболке сборной Англии.

"Для меня всегда большая честь надеть футболку сборной Англии. Это привилегия - поехать туда, представляя вас всех, кто смотрит дома. Не могу дождаться встречи. Надеюсь, вместе мы снова сможем заставить всех нас гордиться. Давай, Англия!", - написал Грилиш.

Отметим, что в своей карьере англичанин провел лишь 24 игры за национальную команду, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Ройс дерзко отреагировал на пропуск ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии джек грилиш

Статьи по теме

Мэддисон попал в состав Англии на ЧМ-2022, нет Томори, но есть Магуайр Мэддисон попал в состав Англии на ЧМ-2022, нет Томори, но есть Магуайр
"Пошел ты, Рубен": игроки Манчестер Сити накинулись на Диаша за фотосессию для мужского журнала "Пошел ты, Рубен": игроки Манчестер Сити накинулись на Диаша за фотосессию для мужского журнала
Вингер Ман Сити приобрел особняк более чем за 5 млн фунтов Вингер Ман Сити приобрел особняк более чем за 5 млн фунтов
"Выгляжу как чувак из "Истории игрушек": Грилиш раскритиковал свой гейм фейс в FIFA 23 "Выгляжу как чувак из "Истории игрушек": Грилиш раскритиковал свой гейм фейс в FIFA 23
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

ЧМ-202214:19
Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-202214:18
Талантливая середина поля и проблемная вратарская линия: заявка Нидерландов на ЧМ-2022
ЧМ-202213:58
Рамос не едет на ЧМ-2022, Фати и Асенсио в заявке: Испания назвала состав
Украина13:46
Довбик - лучший игрок 12-го тура УПЛ
Теннис13:16
Завацкая победила Учидзиму, принеся Украине вторую победу на кубке Билли Джин Кинг
Формула 112:56
Риккардо - о моральной поддержке: Феттель просто брал телефон и был настоящим другом
ЧМ-202212:45
Германия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
ЧМ-202212:41
Травмированный Мане попал в заявку Сенегала на ЧМ-2022
ЧМ-202212:40
"Мечта сбылась": Грилиш креативно отпраздновал вызов в сборную Англии на ЧМ-2022
Европа11:50
Малиновский попал в сборную тура Серии А по версии SofaScore
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK