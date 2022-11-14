Бензема назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре.

Нападающий сборной Франции Карим Бензема назвал фаворитов международного турнира.

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По словам опытного форварда, в список главных претендентов входят две европейские и южноамериканские сборные.

"Бразилия с Винисиусом и Родриго – самый большой фаворит? Да, они фавориты, как и Аргентина, Испания и, конечно же, Франция", - приводит слова Бензема Get French Football News со ссылкой на Telefoot.

Напомним, первый матч чемпионата мира в Катаре Франция проведет со сборной Австралии (22 ноября). 26 ноября французы сыграют с Данией, а 30 ноября – с Тунисом.