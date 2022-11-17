Соблюдение баланса Корреа на мундиале: Хоакин Корреа пропустит ЧМ-2022
Один Корреа приехал в расположение сборной, другой его покинул.
Из-за проблем, возникших с Нико Гонсалесом, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был вынужден довызвать из Атлетико Анхеля Корреа.
Не прошло и дня, как у представителей Латинской Америки возникли новые проблемы.
Как сообщает Фабрицио Романо, игрок миланского Интера Хоакин Корреа пропустит чемпионат мира 2022 года - он не будет частью аргентинской команды на мундиале.
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Уже определилось то, кто заменит Корреа в заявке на турнир. Этим счастливчиком оказался представитель команды МЛС Тьяго Альмада (Аталанта Юнайтед).