iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Левандовски назвал фаворита чемпионата мира-2022

Польский форвард отметил влияние Лионеля Месси.
Сегодня, 09:05
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением о фаворитах чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре.

По словам форварда, сборная Аргентина является той сборной, которая претендует на победу.

"Известно, что Аргентина – фаворит не только нашей группы, но и всего турнира".

Читай также: Бразилия - главный фаворит: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу

"Лионель Месси находится в прекрасной форме. В Барселоне на каждом шагу понятно, что он легенда. Мы понимаем, против кого нам предстоит играть", - приводит слова Левандовски SportsCenter.

Напомним, сборные Польши и Аргентины попали в группу C, в которой также выступят команды Саудовской Аравии и Мексики.

Ранее сообщалось, что Бавария отправит на чемпионат мира наибольшее количество игроков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски

Статьи по теме

Левандовски удалили в первом тайме матча против Осасуны - вторая красная карточка в карьере поляка Левандовски удалили в первом тайме матча против Осасуны - вторая красная карточка в карьере поляка
Швентек намерена побороться с Левандовски за звание лучшего польского атлета года Швентек намерена побороться с Левандовски за звание лучшего польского атлета года
Эффект Левандовски не сработал: Карикатурист отметил влияние Роберта на игру Барселоны Эффект Левандовски не сработал: Карикатурист отметил влияние Роберта на игру Барселоны
"Сочувствуем тебе": Левандовски посетил раздевалку Баварии "Сочувствуем тебе": Левандовски посетил раздевалку Баварии
Помочь журналистам

Видео

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Саймонса
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Саймонса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

ЧМ-202212:02
Бразилия - главный фаворит: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-202212:00
Какая топовая сборная провалится и последние попытки Месси и Роналду: главные интриги чемпионата мира в Катаре
ЧМ-202211:40
"Сегодня я гей, инвалид и гастарбайтер": президент ФИФА о ЧМ в Катаре
Европа11:15
Ювентус намерен выкупить нападающего Эвертона
Украина10:50
УПЛ: календарь и результаты матчей
ЧМ-202210:26
США - Уэльс: где смотреть матч чемпионата мира 21.11.2022
Бокс10:10
Стал известен следующий соперник Джервонты Дэвиса
Теннис09:47
Сергей Стаховский завершил карьеру теннисиста
Украина09:27
Днепр-1 - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
ЧМ-202209:05
Левандовски назвал фаворита чемпионата мира-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK