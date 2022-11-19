Левандовски назвал фаворита чемпионата мира-2022

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением о фаворитах чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре.

По словам форварда, сборная Аргентина является той сборной, которая претендует на победу.

"Известно, что Аргентина – фаворит не только нашей группы, но и всего турнира".

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"Лионель Месси находится в прекрасной форме. В Барселоне на каждом шагу понятно, что он легенда. Мы понимаем, против кого нам предстоит играть", - приводит слова Левандовски SportsCenter.

Напомним, сборные Польши и Аргентины попали в группу C, в которой также выступят команды Саудовской Аравии и Мексики.

Ранее сообщалось, что Бавария отправит на чемпионат мира наибольшее количество игроков.