Левандовски назвал фаворита чемпионата мира-2022
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением о фаворитах чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре.
По словам форварда, сборная Аргентина является той сборной, которая претендует на победу.
"Известно, что Аргентина – фаворит не только нашей группы, но и всего турнира".
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"Лионель Месси находится в прекрасной форме. В Барселоне на каждом шагу понятно, что он легенда. Мы понимаем, против кого нам предстоит играть", - приводит слова Левандовски SportsCenter.
Напомним, сборные Польши и Аргентины попали в группу C, в которой также выступят команды Саудовской Аравии и Мексики.
Ранее сообщалось, что Бавария отправит на чемпионат мира наибольшее количество игроков.