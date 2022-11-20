Морган Фримен и Чонгук: как прошла церемония открытия ЧМ в Катаре
За час до стартового матча ЧМ-2022 на стадионе Аль-Байт стартовала церемония открытия мундиаля. Было видно, что в шоу были вложены большие деньги, но далеко не всем зрителям оно пришлось по душе.
Большое количество мировых звезд отказалось принимать участие в церемонии, бойкотируя катарский чемпионат мира. Основной причиной этого называют нарушение прав человека в стране. Но кое-кто все же приехал. На церемонии выступил участник k-pop группы BTS Чонгук. Он спел песню Dreamers вместе с катарским певцом Фахадом Аль-Кубаиси.
Morgan Freeman🥶#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sPKeWefn8K— 🔰Aashish Shukla🔰 (@Aashish_Shukla7) November 20, 2022
Также в качестве своеобразного ведущего на сцене появился известный американский актер Морган Фримен, зачитавший специально для него написанный текст.
Aaaahsjsjskk Jungkook 💜#Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FkAM6jYk2s— ;Sah𖧷⁷ seeing SVT in Bulacan (@takemejung9yu) November 20, 2022
Также с поздравительной речью выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Другая часть церемонии уже была более классической - разного рода перфомансы, танцы и прочее. Также публика увидела талисман ЧМ-2022 в полный рост.
La'eeb 🫶#Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BmqeDmZAET— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2022
А уже в 18.00 по киевскому времени начнется матч-открытие между сборными Катара и Эквадора. За ходом поединка вы можете следить на нашем сайте.