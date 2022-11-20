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Морган Фримен и Чонгук: как прошла церемония открытия ЧМ в Катаре

Далеко не все зрители остались довольны увиденным.
Сегодня, 18:00
Getty Images
Getty Images

За час до стартового матча ЧМ-2022 на стадионе Аль-Байт стартовала церемония открытия мундиаля. Было видно, что в шоу были вложены большие деньги, но далеко не всем зрителям оно пришлось по душе.

Большое количество мировых звезд отказалось принимать участие в церемонии, бойкотируя катарский чемпионат мира. Основной причиной этого называют нарушение прав человека в стране. Но кое-кто все же приехал. На церемонии выступил участник k-pop группы BTS Чонгук. Он спел песню Dreamers вместе с катарским певцом Фахадом Аль-Кубаиси.

Также в качестве своеобразного ведущего на сцене появился известный американский актер Морган Фримен, зачитавший специально для него написанный текст.

Также с поздравительной речью выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Другая часть церемонии уже была более классической - разного рода перфомансы, танцы и прочее. Также публика увидела талисман ЧМ-2022 в полный рост.

А уже в 18.00 по киевскому времени начнется матч-открытие между сборными Катара и Эквадора. За ходом поединка вы можете следить на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа катар чемпионат мира-2022

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