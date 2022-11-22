Чудной Пепе и веселая компания: Футболисты сборной Португалии нарисовали друг друга

Атмосфера в португальской команде находится на высоком уровне.

В четверг, 24 ноября, сборная Португалии проведет свой первый матч в рамках группового этапа чемпионата мира. В соперниках у команды будет представитель Африки - Гана.

В преддверии поединка португальские футболисты приняли участие в благотворительной акции. Игроки создали эскизы друг друга, чтобы пожертвовать их организациям социальной солидарности.

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Примечательно, что на протяжении всего челленджа атмосфера в команде была на высочайшем уровне. Изюминку этому придала работа Криштиану Роналду, который нарисовал чудного Пепе. Защитник же подал 37-летнего португальца в серьезном стиле.

Отметим, что сборная Португалии на групповом этапе сыграет с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что Месси и Роналду снялись в совместной рекламе.