Лидер сборной Германии не сыграет с Японией

В среду, 23 ноября, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Германии сыграет с национальной командой Японии.

Как сообщает Sky Sport, главный тренер немецкой команды Ханс-Дитер Флик не сможет рассчитывать на Лероя Сане.

Читай также: Бразилия, Аргентина или Дания: Кто выиграет чемпионат мира 2022

По информации источника, у 26-летнего игрока есть проблемы с коленом.

Отметим, что на групповом этапе сборная Германии сыграет с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

Ранее сообщалось, что тренеры УПЛ предсказали победителя чемпионата мира-2022.