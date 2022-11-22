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Лидер сборной Германии не сыграет с Японией

Немецкий футболист имеет проблемы со здоровьем.
Сегодня, 11:20
Лерой Сане / Getty Images
Лерой Сане / Getty Images

В среду, 23 ноября, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Германии сыграет с национальной командой Японии.

Как сообщает Sky Sport, главный тренер немецкой команды Ханс-Дитер Флик не сможет рассчитывать на Лероя Сане.

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По информации источника, у 26-летнего игрока есть проблемы с коленом.

Отметим, что на групповом этапе сборная Германии сыграет с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

Ранее сообщалось, что тренеры УПЛ предсказали победителя чемпионата мира-2022.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Лерой Сане

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