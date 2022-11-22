Дания - Тунис 0:0 видео лучших моментов матча 22.11.2022
Во вторник, 22 ноября, Дания в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре встречалась с Тунисом.
Соперники так и не смогли определить сильнейшего в поединке, завершив противостояние первой на нынешнем Мундиале безголевой ничьей.
Датчане по ходу встречи больше владели мячом, а на двоих команды нанесли более 20 ударов, но так и не сумели поразить ворота друг друга.
Вашему вниманию видео матча Дания - Тунис:
Дания - Тунис 0:0
Дания: Шмейхель - Андерсен, Кьер (Йенсен, 65), А. Кристенсен, Мехле, Р. Кристенсен - Дилейни (Дамсгорд, 45), Эриксен, Хейбьерг - Сков Ольсен (Линдстрем, , 65)
Тунис: Дамен – Тальби, Мэриах, Бронн, Дрегер (Кешрида, 88), Скири, Лаидуни (Сасси, 88), Абди, Бен Слимани (Слити, 67), Мсакни (Межбри, 80), Жебали (Хенисси, 80)
Предупреждения: Кристенсен, Йенсен - Хеннисси.