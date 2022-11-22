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Жиру побил рекорд Бартеза и приблизился к рекорду Анри

Настоящая легенда футбола.
Сегодня, 22:12
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Во время матча первого тура чемпионата мира в Катаре между Францией и Австралией, форвард "синих" Оливье Жиру побил рекорд Фабьена Бартеза. В возрасте 36 лет и 53 дней он стал старейшим игроком сборной, сыгравшим на чемпионате мира.

Интересно, что рекорд Бартеза также побил и Уго Льорис, которому во время матча было 35 лет и 331 день.

А после того, как форвард Милана отличился забитым голом в ворота австралийцев, он стал обладателем еще одного рекорда. Теперь Жиру еще и самый старший бомбардир своей сборной.

Для француза этот гол стал 50-м за главную команду страны. Чтобы побить рекорд по забитым за сборную мячам, который принадлежит Тьерри Анри, Оливье нужно забить еще два мяча.

Напомним, что следить за матчем Франция – Австралия вы можете на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Оливье Жиру

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