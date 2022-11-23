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Сломанная челюсть и кости лица: Стали известны детали травмы игрока Саудовской Аравии

Яссер Аль-Шахрани был доставлен в больницу Германии.
Сегодня, 09:28
Яссер Аль-Шахрани / Getty Images
Яссер Аль-Шахрани / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла национальную команду Аргентины (2:1).

В концовке встречи защитник арабской команды Яссер Аль-Шахрани получил ужасную травму в результате столкновения со своим вратарем.

Как сообщает Gulf Today, Аль-Шахрани провел рентгеновское обследование, которое показало, что у 30-летнего игрока переломы челюсти и левых костей лица.

Из-за внутреннего кровотечения футболисту необходимо немедленное хирургическое вмешательство. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман поручил отправить Ясера на частном самолете в Германию для лечения.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Саудовская Аравия - Аргентина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аргентина Саудовская Аравия Яссер Аль-Шахрани

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