Сломанная челюсть и кости лица: Стали известны детали травмы игрока Саудовской Аравии
Яссер Аль-Шахрани был доставлен в больницу Германии.
В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла национальную команду Аргентины (2:1).
В концовке встречи защитник арабской команды Яссер Аль-Шахрани получил ужасную травму в результате столкновения со своим вратарем.
Как сообщает Gulf Today, Аль-Шахрани провел рентгеновское обследование, которое показало, что у 30-летнего игрока переломы челюсти и левых костей лица.
Из-за внутреннего кровотечения футболисту необходимо немедленное хирургическое вмешательство. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман поручил отправить Ясера на частном самолете в Германию для лечения.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Саудовская Аравия - Аргентина.