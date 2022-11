Ассист и дебютный гол на ЧМ помогли Левандовски стать лучшим игроком матча с Саудовской Аравией

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски был признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа ЧМ-2022 с Саудовской Аравией (2:0).

В первом тайме поединка капитан польской национальной команды отличился результативной передачей на Петра Зелински. Во второй половине встречи форвард отличился уже сам, а этот гол стал для него дебютным на чемпионатах мира.

Never let your guard down when a striker like Robert Lewandowski is lurking… 💥



After scoring his first #FIFAWorldCup goal and assisting another, @lewy_official is your @Budweiser Player of the Match!🏆



🇵🇱 #POLKSA 🇸🇦 #POTM #YoursToTake #BudweiserWorldCup #BringHomeTheBud pic.twitter.com/amPx1VIwX9