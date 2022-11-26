Ассист и дебютный гол на ЧМ помогли Левандовски стать лучшим игроком матча с Саудовской Аравией

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски был признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа ЧМ-2022 с Саудовской Аравией (2:0).

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В первом тайме поединка капитан польской национальной команды отличился результативной передачей на Петра Зелински. Во второй половине встречи форвард отличился уже сам, а этот гол стал для него дебютным на чемпионатах мира.

Польша после победы над Саудовской Аравией с четырьмя очками возглавила группу С.

В заключительном матче группового раунда ЧМ-2022 поляки 30 ноября сыграют с Аргентиной.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Польша - Саудовская Аравия (2:0).