Ассист и дебютный гол на ЧМ помогли Левандовски стать лучшим игроком матча с Саудовской Аравией
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски был признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа ЧМ-2022 с Саудовской Аравией (2:0).
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В первом тайме поединка капитан польской национальной команды отличился результативной передачей на Петра Зелински. Во второй половине встречи форвард отличился уже сам, а этот гол стал для него дебютным на чемпионатах мира.
Never let your guard down when a striker like Robert Lewandowski is lurking… 💥— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2022
After scoring his first #FIFAWorldCup goal and assisting another, @lewy_official is your @Budweiser Player of the Match!🏆
🇵🇱 #POLKSA 🇸🇦 #POTM #YoursToTake #BudweiserWorldCup #BringHomeTheBud pic.twitter.com/amPx1VIwX9
Польша после победы над Саудовской Аравией с четырьмя очками возглавила группу С.
В заключительном матче группового раунда ЧМ-2022 поляки 30 ноября сыграют с Аргентиной.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Польша - Саудовская Аравия (2:0).