Месси признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Аргентина - Мексика

Сборная Аргентины во втором туре групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре обыграла Мексику со счетом 2:0.

По итогам поединка лучшим игроком матча был признан капитан аргентинской национальной команды Лионель Месси.

Лидер "альбиселесте" своими результативными действиями помог своей сборной одержать первую победу на нынешнем мировом первенстве. На 64-й минуте Месси отличился забитым мячом, а под конец встречи ассистировал Энцо Фернандесу.

🐐 Who else?



With a goal and a recording breaking assist, Lionel Messi etches his name in the history books once again. Your @Budweiser Player of the Match.



Where he walks, greatness follows.



🇦🇷 #ARGMEX 🇲🇽 #POTM #YoursToTake #BudweiserWorldCup #BringHomeTheBud | @budfootball pic.twitter.com/PpRQ2blis0