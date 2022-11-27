Хорватия - Канада 4:1 видео голов и лучших моментов матча 27.11.2022 ЧМ-2022

В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч второго тура чемпионата мира 2022 года между Хорватией и Канады. Европейская сборная не оставила никаких шансов своим заокеанским соперникам - 4:1.

Первый гол встречи забили именно канадцы усилиями Альфонсо Дэвиса. После этого забивали только хорваты: Андрей Крамарич оформил дубль, еще по голу на свой счет записали Марко Ливая и Ловро Майер.

Вашему вниманию видео всех голов матча Хорватия - Канада во втором туре ЧМ-2022:

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Хорватия - Канада 4:1

Голы: Крамарич, 36, 70, Ливая, 44, Майер, 90+4 - Дэвис, 2.

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 13 - 8

Удары в створ: 10 - 2

Фолы: 13 - 5

Атаки: 100 - 107

Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса - Брозович, Модрич (Пашалич, 86), Ковачич (Майер, 86) - Крамарич (Влашич, 72), Ливая (Петкович, 60), Перишич (Оршич, 86).

Канада: Борян - Джонстон, Витория, Миллер, Ларьи (Хойлетт, 62), Бьюкенен, Хатчинсон (Адекугбе, 72), Эустакио (Коне, 46), Дэвис - Ларин (Осорио, 46), Дэвид (Каваллини, 72).

Предупреждения: Ловрен, Модрич - Бьюкенен, Миллер.