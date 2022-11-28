Ветераны в страхе: Карикатурист высмеял Бельгию после поражения от Марокко

Чемпионат мира подарил нам очередную громкую сенсацию.

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Марокко встречалась с национальной командой Бельгией.

Несмотря на то, что европейский коллектив был фаворитом встречи, победу одержала сборная Марокко (2:0).

Известный карикатурист Омар Момани нарисовал мультик, который посвятил команде из конфедерации КАФ.

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Художник изобразил бельгийцев, которые бегут в страхе от соперника. В свою очередь, марокканцы получают признание от близких и фанатов.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бельгия - Марокко.