iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ветераны в страхе: Карикатурист высмеял Бельгию после поражения от Марокко

Чемпионат мира подарил нам очередную громкую сенсацию.
Сегодня, 13:35
Футболисты Марокко празднуют победу над Бельгией / Getty Images
Футболисты Марокко празднуют победу над Бельгией / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Марокко встречалась с национальной командой Бельгией.

Несмотря на то, что европейский коллектив был фаворитом встречи, победу одержала сборная Марокко (2:0).

Известный карикатурист Омар Момани нарисовал мультик, который посвятил команде из конфедерации КАФ.

Читай также: Перерождение лучшего: Карикатурист ярко поздравил Месси с феноменальной игрой против Мексики

Художник изобразил бельгийцев, которые бегут в страхе от соперника. В свою очередь, марокканцы получают признание от близких и фанатов.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бельгия - Марокко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии карикатура сборная Марокко

Статьи по теме

Марокканские фанаты сжигали машины и разгромили Брюссель после победы над сборной Бельгии Марокканские фанаты сжигали машины и разгромили Брюссель после победы над сборной Бельгии
Бельгия - Марокко 0:2 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Бельгия - Марокко 0:2 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бразилия - Швейцария: онлайн-трансляция матча Бразилия - Швейцария: онлайн-трансляция матча
Чемпионат мира-2022: Противостояние Португалии и Уругвая, победа Ганы Чемпионат мира-2022: Противостояние Португалии и Уругвая, победа Ганы
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас Джа Моранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас Джа Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира-2022: Противостояние Португалии и Уругвая, победа Ганы
просмотров
Экс-возлюбленная Икарди порадовала подписчиков новыми обнаженными фото
просмотров
"Я молюсь Богу, чтобы не встретится с ним": Лучший боксер мира пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
просмотров

Последние новости

ЧМ-202217:45
Бразилия - Швейцария: онлайн-трансляция матча
ЧМ-202217:25
Чемпионат мира-2022: Противостояние Португалии и Уругвая, победа Ганы
ЧМ-202217:02
Гана в сумасшедшем матче обыграла Южную Корею
ЧМ-202216:00
Камерун - Сербия 3:3 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Формула 115:38
Ферстаппен: Современные болиды просто не приспособлены для городских трасс
ЧМ-202214:50
Южная Корея - Гана: смотреть онлайн-трансляцию матча
Бокс14:30
Бриедис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Футбол14:05
Камерун и Сербия не выявили сильнейшего в голевой феерии
Бокс14:00
Беринчик отправился в Великобританию на титульный бой
ЧМ-202213:35
Ветераны в страхе: Карикатурист высмеял Бельгию после поражения от Марокко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK