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Дубль помог Фернандешу стать лучшим игроком матча ЧМ-2022 Португалия - Уругвай

Полузащитник принес победу португальцам и вывел их в плей-офф турнира.
Сегодня, 11:29
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Сборная Португалии в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре одержала победу 2:0 над Уругваем.

Оба гола португальской команды на свой счет записал полузащитник Бруну Фернандеш, который по итогам противостояния был признан лучшим игроком поединка.

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На 54-й минуте хавбек открыл счет в матче, когда после его навеса мяч залетел в сетку ворот, а в компенсированное время отличился точным ударом с одиннадцатиметровой отметки.

После этой победы сборная Португалии набрала шесть очков и обеспечила себе место в плей-офф ЧМ-2022. Второй в группе H с тремя пунктами идет Гана. Южная Корея и Уругвай имеют по одному баллу в активе.

В заключительном туре группового этапа Южная Корея сыграет с Португалией, а Гана встретится с Уругваем. Оба матча состоялся 2 декабря и начнутся параллельно в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Португалия - Уругвай (2:0).

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Португалия - Уругвай 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Португалия - Уругвай 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

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