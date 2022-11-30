Рэшфорд ярко оценил выход Англии в плей-офф ЧМ-2022

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Англии разгромно обыграла национальную команду Уэльса (3:0).

Нападающий английской сборной Маркус Рэшфорд подвел итоги группового этапа. По словам игрока, у англичан есть перспективы роста.

"Мы были немного разочарованы после матча с США (0:0). Думаю, мы могли сыграть гораздо лучше, поэтому было важно показать хорошую игру в следующем матче. В первом тайме мы классно оборонялись, нужно было лишь реализовывать моменты и убить игру пораньше".

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"Я рад, что мы вышли в следующий раунд, у нас огромные амбиции. Думаю, мы можем играть еще лучше", - приводит слова Рэшфорда BBC.

Отметим, что Рэшфорд был признан лучшим игроком матча Англия - Уэльс, ведь ему удалось оформить дубль.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Уэльс - Англия.