Мбаппе может пропустить матч с Тунисом

Участие форварда Килиана Мбаппе в матче Франции с Тунисом находится под вопросом. Об этом сообщает издание RMC Sport.

На недавней тренировке 23-летний игрок почувствовал дискомфорт в лодыжке, ввиду чего носочный тренер Дидье Дешам задумался о том, чтобы дать Мбаппе возможность отдохнуть в матче с Тунисом.

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У Мбаппе крайне маленькие шансы выйти на поле даже со скамейки запасных. Игру Килиана можно будет увидеть уже в плей-офф.

Напомним, Франция сыграет с Тунисом в среду, 30 ноября. Матч начнется в 17:00 по Киеву.