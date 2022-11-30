Тунис - Франция 1:0 видео гола и лучших моментов матча 30.11.2022 ЧМ-2022

В среду, 30 ноября, в рамках третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022 года состоялась игра между сборными Туниса и Франции. Поединок завершился минимальной победой Туниса 1:0.

Единственный гол встречи был забит на 58-й минуте. Вахби Хазри исполнил красивый проход сквозь оборону французов, который завершил точным ударом в дальний угол ворот Стива Манданда.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Тунис - Франция в третьем туре ЧМ-2022:

Тунис - Франция 1:0

Гол: Хазри, 58.

Тунис: Дамен - Мериах, Гандри, Тальби - Кешрида, Скири, Лаидуни, Маалуп - Бен Слиман (Абди, 83), Хазри (Жебали, 60), Бен Ромдан (Шаалали, 74).

Франция: Манданда - Дисаси, Варан (Салиба, 63), Конате, Камавинга - Чуамени, Фофана (Гризманн, 73), Верету (Рабьо, 63) - Коман (Мбаппе, 63), Коло Муани, Гендузи (Дембеле, 79).

Предупреждение: Кешрида.