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Хорватия - Бельгия: онлайн-трансляция принципиального матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Хорватии и Бельгии.
Сегодня, 09:55

В первый день зимы состоятся заключительные матчи группового этапа чемпионата мира по футболу. 

Ключевым противостоянием дня будет поединок сборной Бельгии и национальной команды Хорватии. Предстоящий поединок решит судьбу того, кто выйдет в плей-офф, а кто покинет турнир.

Познакомиться ближе со сборной Хорватии

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия - Бельгия

Трансляция встречи ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Бельгии будет доступна в этой новости 1 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Сборная Хорватии очень близка к тому, чтобы пробиться в плей-офф чемпионата мира. Для этого команде нужно не проиграть, однако, если такое произойдет, то проиграть с разницей не больше, чем проиграет Марокко в параллельном матче.

Что касается перспектив бельгийской команды, то им для выхода из группы нужно побеждать или играть в ничью и верить в разгромное поражение Марокко в параллельном матче.

Онлайн трансляция матча будет проходить на ОТТ-платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Бельгии

В параллельном матче группы Канада сыграет с Марокко. Канадцы уже не имеют шансов на выход, а от Марокко необходимо не проиграть.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии сборная Бельгии

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