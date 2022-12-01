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Коста-Рика - Германия: онлайн-трансляция драматического матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Коста-Рики и Германии.
Сегодня, 11:50

В четверг, 1 декабря, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют сборные Коста-Рики и Германии.

Представитель Южной Америки, казалось, что не имеет шансов на турнире, после провального старта. Однако, победив Японию, имеет шансы на выход в плей-офф. Национальная команда Германии также имеет все шансы на выход в следующий раунд, но для этого нужно побеждать и надеяться на положительный результат для себя в игре Япония - Испания.

Познакомиться ближе со сборной Коста-Рики

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Коста-Рика - Германия

Трансляция встречи ЧМ-2022 между сборными Коста-Рики и Германии будет доступна в этой новости 1 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

Сборная Коста-Рики в первом туре провалилась по всем показателям, проиграв с разгромным счетом Испании - 0:7. Во втором туре команде удалось очистить свою репутацию, сенсационно выиграв у Японии (1:0).

Национальная команда Германии в первом туре выигрывала у Японии, однако в концовке пропустила дважды, что привело к поражению. Во втором туре немецкий коллектив был близок к вылету, однако сумел спастись в игре с Испанией, сыграв вничью - 1:1.

Онлайн трансляция матча будет проходить на ОТТ-платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Германии

В параллельном матче группы Япония сыграет с Испанией. Представитель Азии должен побеждать или же играть вничью и надеяться на нужный результат в этой игре, а Испания практически обеспечила себе выход в плей-офф.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии сборная Коста-Рики

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