Южная Корея - Португалия: онлайн-трансляция матча

В пятницу, 2 декабря, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют сборные Южной Кореи и Португалии.

Представитель Азии находится в очень затруднительном положении, ведь ему обязательно нужно обыгрывать европейский коллектив и верить, что в параллельной игре между Ганой и Уругваем будет нужный для них результат. Что касается португальцев, то команда борется за первое место - для этого нужно не проиграть.

Познакомиться ближе со сборной Южной Кореи

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Южная Корея - Португалия

Трансляция встречи ЧМ-2022 между сборными Южной Кореи и Португалии будет доступна в этой новости 2 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Сборная Южной Кореи в первом туре не смогла поразить ворота Уругвая, однако также и не пропустила, сыграв вничью. Вторая игра вышла результативной, но неутешительной - поражение от Ганы (2:3).

Бывшие чемпионы Европы начали турнир весьма ярко, обыграв Гану - 3:2. Второй поединок выдался более аккуратным, однако также победным, ведь Португалия оказалась сильнее Уругвая - 2:0.

Онлайн трансляция матча будет проходить на ОТТ-платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Португалии

В параллельном матче группы Гана сыграет с Уругваем. Африканский коллектив близок к плей-офф, а для представителя Южной Америки нужно чудо - победа и нужный результат в игре Южная Корея - Португалия.