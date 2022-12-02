Навас: Болельщики Коста-Рики радуются забитому мячу, а после пропущенного срут на наших мам
Голкипер сборной Коста-Рики Кейлор Навас поделился мнением о болельщиках на родине.
"Настоящий фанат футбола – это тот, кто поддерживает в трудные минуты. Но наша культура боления не такая. Надеюсь, однажды она изменится.
После гола болельщики празднуют и обнимают друг друга, а потом после пропущенного срут на наших мам.
Звучит плохо, и, возможно, мне не следовало использовать это слово, но это реальность того, что мы переживаем как футболисты.
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Мы не хотим проигрывать, мы хотим побеждать. Я хочу победить Испанию, Германию, всех и стать чемпионами мира. Выиграй со счетом 5:0 и пусть празднует вся страна.
Люди не понимают, что перед нами соперник, что это игроки высокого уровня, многие их видят только по телевизору, они играют в Лиге чемпионов, некоторые – чемпионы мира. Это не оправдания, это реальность", – сказал Навас в интервью ESPN.
Напомним, сборная Коста-Рики заняла четвертое место на ЧМ-2022 в группе с Испанией, Японией и Германией.