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Мората: Был бы счастлив, если бы Роналду выиграл ЧМ-2022

Испанец готов лишиться собственного триумфа ради экс-партнера по команде.
Сегодня, 21:24
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Форвард Атлетико и сборной Испании Альваро Мората назвал игроков, победе которых на ЧМ он был бы рад.

"Что я могу сказать о Месси? Все игроки моего поколения, получая вопрос о Месси или Роналду, скажут, что они великолепны. Мне еще очень нравится Неймар – глядя на его игру, получаешь удовольствие. Все, кто любят футбол, бросают свои дела, чтобы посмотреть на игру Месси, Криштиану или Неймара. Надеюсь, если мы встретимся с кем-то из них на турнире, у них будет плохой день.

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Лично я был бы счастлив, если бы Криштиану выиграл чемпионат мира, потому что у него невероятная карьера. И я бы не расстроился, если бы чемпионат мира выиграли Месси или Неймар, так как это тоже отличные игроки. Но еще лучше будет, если все они поздравят с победой нас", – сказал Мората в интервью As.

Напомним, Роналду стал свободным агентом после того, как МЮ разорвал с ним контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Альваро Мората

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